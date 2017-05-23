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Вальверде подпишет контракт с «Барселоной» по схеме «2+1»

23 мая 2017, вторник. 12:57. Футбол

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде со следующего сезона возглавит «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, тренер подпишет с каталонским клубом двухлетний контракт с возможностью пролонгации соглашения ещё на один сезон. 53-летний специалист будет официально представлен в качестве наставника сине-гранатовых на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Вальверде со спортивным директором «Барселоны» Робертом Фернандесом уже начал планировать состав на следующий сезон. Не исключается, что на текущей неделе он объявит, что покидает пост наставника «Атлетика».

Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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Атлетик Б ФК Барселона Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
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