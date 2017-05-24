«Шанхай СИПГ» обыграл «Цзянсу Сунин» благодаря голам Халка и Одила Ахмедова

«Шанхай СИПГ» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК. В Шанхае подопечные Андре Виллаш-Боаша обыграли «Цзянсу Сунин» (2:1).
Героем встречи стал нападающий Халк, который отличился в пятом матче подряд. Все три гола в отчётном матче были забиты в первом тайме.
Уже на 8-й минуте Рохер Мартинес вывел гостей вперёд – 1:0. Отыграться «Шанхай СИПГ» сумел на 32-й минуте. Арбитр Моханад Исси Саррай назначил пенальти, который Халк уверенно реализовал – 1:1. В компенсированное к первому тайму время бразилец выступил в роли ассистента, а Одил Ахмедов поразил ворота соперника – 2:1.
Ответный матч состоится 31 мая в Нанкине.