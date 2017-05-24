Видео: встреча Путина с президентом ФИФА Инфантино на стадионе «Краснодара»

В ходе посещения нового стадиона футбольного клуба «Краснодар» состоялась беседа президента России Владимира Путина с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Во встрече также приняли участие заместитель председателя правительства Виталий Мутко и помощник президента Игорь Левитин.
«Мы рады, что вы позитивно воспринимаете то, что происходит в России по подготовке к чемпионату мира и Кубку конфедераций. Вы сейчас, и я вместе с вами, посмотрели, какие условия созданы для детей, для молодых людей, которые могут здесь и футболом заниматься, и в школе учиться, и одновременно для любителей футбола – рядом с прекрасным стадионом, и для спортсменов, и для любителей спорта. Что касается подготовки к чемпионату мира и Кубку конфедераций, вы знаете, что мы значительную часть внимания и мест на стадионах уделяем и предоставляем нашим зарубежным гостям. Активно работаем с болельщиками, с объединениями болельщиков, и сделаем всё для того, чтобы и спортивные объекты, и условия пребывания в России, и всё, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне», — отметил Путин в числе прочего.
«Хотел бы поблагодарить вас и весь российский народ за то, что вы делаете для нас, для футбола, для всех, кто любит футбол. Я весьма впечатлён, я и далее буду впечатлён. Конечно, есть ещё работа, которую предстоит сделать, но мы эту работу выполняем совместно с вами. Как в футболе, мы настоящая команда, и мы делаем это для всего мира», — сказал Инфантино.
Видео можно посмотреть в официальном аккаунте президента России в YouTube.