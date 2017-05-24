Парфёнов: существует устная договорённость о продлении контракта с «Тосно»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов рассказал, что между ним и клубом есть устная договорённость о продлении контракта.
Контракт 42-летнего специалиста с «Тосно» был рассчитан до конца нынешнего сезона. Новое соглашение на данный момент не подписано.
Под руководством Парфёнова команда заняла второе место в таблице ФНЛ и в следующем сезоне будет выступать в РФПЛ.
«Существует устная договорённость, пока ещё новое соглашение не подписано», — поведал Парфёнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Парфёновым читайте на «Чемпионате» в четверг, 25 мая.