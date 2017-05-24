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Парфёнов: существует устная договорённость о продлении контракта с «Тосно»

24 мая 2017, среда. 22:04. Футбол

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов рассказал, что между ним и клубом есть устная договорённость о продлении контракта.

Контракт 42-летнего специалиста с «Тосно» был рассчитан до конца нынешнего сезона. Новое соглашение на данный момент не подписано.

Под руководством Парфёнова команда заняла второе место в таблице ФНЛ и в следующем сезоне будет выступать в РФПЛ.

«Существует устная договорённость, пока ещё новое соглашение не подписано», — поведал Парфёнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Парфёнов и его тренерский штаб остаются в «Тосно» в Премьер-Лиге

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Парфёновым читайте на «Чемпионате» в четверг, 25 мая.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Тосно Дмитрий Парфёнов
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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