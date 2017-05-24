Румменигге: такого судейства, как в игре «Реала» с «Баварией», я не видел лет 40

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в очередной раз раскритиковал судейство в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4).
«Когда я смотрю игру, мне становится очень больно. Мы доминировали над «Реалом», не смогли реализовать пенальти, чтобы счёт стал 2:0, а затем началось представление судей, которое я не видел лет 40. Пять главных решений арбитра были против «Баварии», — цитирует Румменигге Marca.
На 84-й минуте венгерский судья Виктор Кошшои удалил с поля полузащитника немецкого клуба Артуро Видаля, показав ему вторую жёлтую карточку, притом что его одноклубники уверены, что чилиец вообще не фолил. Кроме того, в «Баварии» полагают, что в дополнительное время второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры.