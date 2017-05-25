Тренер «Аякса»: мне казалось, что финал Лиги Европы с «МЮ» был скучным

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Матч прошёл в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершился со счётом 2:0 в пользу английской команды. Голами во встрече отметились полузащитники Поль Погба и Генрих Мхитарян.
«Мы разочарованы. Я не видел ту команду, которую привык видеть: прессингующую и бьющуюся за первый мяч. Мы разве что играли на вторых мячах. Мне казалось, что игра была скучной. Мы пропустили после рикошета, после чего играть против такой команды было очень трудно. У нас не было много моментов. Мы не были достаточно хороши. Часто, чтобы выигрывать финалы, нужно сначала проиграть их. Для всей нашей команды всё это в новинку. Мы извлечём хороший урок. Если мы сохраним этот состав, то это поражение пойдёт команде только на пользу.
Оба гола стали ударом для нас. Ни одна из команд не создавала много моментов. Мы хороши в позиционном футболе, и я напомнил ребятам об этом в перерыве. Но затем быстрый второй мяч выбил нас из колеи», — передает слова Боша корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.