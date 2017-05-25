Моуринью: в футболе много поэтов, но поэты редко выигрывают титулы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» в финальном матче Лиги Европы. Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба. По разу отличились Поль Погба и Генрих Мхитарян.
«Очень тяжёлый сезон подошёл к концу, но он получился очень хорошим. Мы предпочли достичь Лиги чемпионов таким образом, а не пытаться финишировать четвёртыми, третьими или вторыми в АПЛ. У нас была цель, мы вернулись в Лигу чемпионов, выиграв титул. Важный титул. Теперь у клуба есть все титулы в мировом футболе. Мы боролись за это с самого начала.
Мы всегда думали, что можем выиграть Лигу Европы. Сейчас мы довольны собой. Мы играли разумно и рационально, «МЮ» был намного сильнее соперника. В футболе много поэтов, но поэты редко выигрывают титулы. Мы знали, в чём именно у команды есть преимущество, и использовали слабости соперника", — сказал Моуринью.