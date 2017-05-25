Мхитарян: все твердили мне: «Ты обязательно забьёшь в финале Лиги Европы!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» в финальном матче Лиги Европы. Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба. По разу отличились Поль Погба и Генрих Мхитарян.
«Я забил 11 голов в первом сезоне за „МЮ“ и хочу поблагодарить за это партнёров по команде. Без них я бы не смог забить столько мячей.
Я очень доволен тем, что смог забить сегодня, потому что все твердили мне: «Ты обязательно забьёшь в финале!». После ответной игры с «Сельтой» я каждый день мечтал, что забью в финале Лиги Европы. Благодаря моим товарищам по команде я исполнил мечту и сейчас очень счастлив", — сказал Мхитарян в эфире BT Sport.