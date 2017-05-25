Полузащитник «Аталанты» Кесси пройдёт медосмотр в «Милане» на следующей неделе

Переход полузащитника «Аталанты» Франка Кесси в «Милан» находится в завершающей стадии, сообщает Football Italia со ссылкой на издание Premium Sport. Игрок на следующей неделе пройдёт медосмотр в Милане, а о трансфере официально будет объявлено после открытия трансферного окна в Италии 1 июня.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» получит за 20-летнего футболиста € 28 млн, включая бонусы. Сам Кесси подпишет с «Миланом» 5-летний контракт с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. Россонери выиграли борьбу за приобретение футболиста у «Ромы».
В сезоне-2016/17 Кесси провёл 30 матчей за «Аталанту», забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.