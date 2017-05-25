Моуринью: финал Лиги Европы «МЮ» — «Аякс» напомнил мне матч «Интер» — «Бавария»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сравнил финал Лиги Европы «МЮ» — «Аякс» (2:0) с решающим матчем Лиги чемпионов сезона-2009/10, в котором возглавляемый им «Интер» обыграл «Баварию» (2:0).
«Игра напомнила мне финал ЛЧ „Интер“ — „Бавария“, было такое же ощущение с самой первой минуты, что игра будет наша. Мы начали отлично, и у меня было чувство контроля над матчем. Команда играла уверенно и демонстрировала отличную тактическую грамотность. С первой минуты можно было понять, что кубок будет наш.
Я счастлив, что удалось выиграть три турнира в сезоне. Это, может, и не «требл», как с «Интером», но это достаточно неплохо для той стадии, в которой сейчас находится команда. Одно дело — говорить о трофеях, учитывая историю клуба, другое — когда принимаешь в расчёт потенциал нынешнего состава.
Мы шутили с Фергюсоном — я сказал ему, что он выиграл с «МЮ» всё, что можно, кроме Лиги Европы, поэтому я решил завоевать этот кубок, чтобы закончить коллекцию", — приводит слова Моуринью Football Italia.