«Эвертон» готов выслушать предложения по Баркли

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли, скорее всего, покинет команду во время летнего трансферного окна. Контракт 23-летнего футболиста истекает летом 2018 года, а договориться о новом соглашении стороны не могут.
Mirror сообщает, что Баркли хочет получать £ 100 тыс. (около € 115) в неделю, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком «Эвертона». Финансовая часть стала камнем преткновения.
По данным источника, руководство «ирисок» готово выслушать предложения по игроку. В услугах хавбека сборной Англии заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Оценивается Баркли в £ 50 млн (около € 57 млн).