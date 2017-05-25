«Спартак» подготовил видео с лучшими мгновениями чемпионского сезона

Московский «Спартак» на официальном сайте опубликовал видео с лучшими мгновениями чемпионского сезона. Красно-белые выиграли золотые медали чемпионата России впервые с 2001 года. Сделал это «Спартак» под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.
«Спартак» в 30 матчах российской Премьер-Лиги сезона-2016/17 одержал 22 победы, трижды сыграл вничью и пять раз проиграл. Красно-белые опередили финишировавший вторым ЦСКА на семь очков
Видео также можно посмотреть на официальном канале «Спартака» в YouTube
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