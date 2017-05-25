Калитвинцев: Панченко один из самых ярких игроков сезона, говорю о нём Черчесову

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал, насколько для него было важно сохранить в команде нападающего Кирилла Панченко, который в прошлом сезоне забил 24 мяча в 34 матчах ФНЛ.
«Я говорил руководству, что нам нужен этот футболист. Он это доказывает своими результатами. Кирилл Панченко — один из самых ярких игроков сезона. Дай бог, таковым окажется и в следующем году. Он может играть ещё лучше — ему есть что доказывать в чемпионате России.
И в сборной он находится под пристальным вниманием. Я общаюсь с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и рассказываю о Панченко: как он ведёт себя в команде, как тренируется. Всё зависит от него самого", — цитирует Калитвинцева VTBRussia.