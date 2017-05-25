«Шахтёр» продлил контракт с Тайсоном

«Шахтёр» продлил контракт с полузащитником Тайсоном. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщается на официальном сайте «горняков». Прошлый контракт хавбека заканчивался в декабре 2017 года.
Бразилец перешёл в донецкий клуб из харьковского «Металлиста» в январе 2013 года. На счету Тайсона 165 матчей и 29 голов в составе «Шахтёра». Вместе с командой он по три раза выигрывал украинскую Премьер-лигу, чемпионат Украины и Кубок страны. В текущем сезоне на счету Тайсона 5 голов и 7 голевых передач в 23 матчах УПЛ.
Фабрика звёзд. «Шахтёр»
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