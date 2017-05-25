Зума: Конте привнёс в игру «Челси» итальянский стиль

Защитник «Челси» Курт Зума поделился мыслями о качествах, которые привил лондонской команде главный тренер Антонио Конте. Синие в уходящем сезоне выиграли чемпионат Англии.
«Антонио привнёс в игру „Челси“ итальянский стиль. В тактическом плане мы всегда знаем, что надо делать на поле. Мы проводим много тактической работы с видео. Это итальянский стиль, он работает, так что надо продолжать в том же духе. Конте проделал отличную работу, сблизился с нами и многому нас научил», — приводит слова Зума интернет-портал Goal.
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