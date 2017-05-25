Шаронов: определённо Марио Фернандес — лучший защитник РФПЛ минувшего сезона

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов назвал Марио Фернандеса из ЦСКА лучшим защитником российской Премьер-Лиги прошедшего сезона.
«Определённо это Марио Фернандес. Он делает огромный объём работы. Он не эффектен, но эффективен. Это ярко выраженный современный защитник, его можно использовать как в схеме «3-5-2», так и в других. В любом случае он будет очень важен. Его подключения в атаку почти всегда приводят к опасным моментам.
Он, может, и теряет позицию, но расстановка в три центральных защитника подстраховывает его. Здесь он может играть и ниже, и выше. Фернандес физически может не закрывать зоны. Это зависит от требований, которые выставляет Гончаренко. Может, он и теряет позицию, но там есть кому подстраховать», – сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.