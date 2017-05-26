Моуринью хочет включить Морату в возможную сделку по переходу де Хеа в «Реал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает проявлять интерес к нападающему мадридского «Реала» Альваро Морате, сообщает Marca.
Португальский специалист одновременно знает о заинтересованности «Королевского клуба» в услугах голкипера манкунианцев Давида де Хеа. Клубы уже контактировали на этот счёт, и Моуринью предлагает испанскому гранду два варианта сделки: «Реал» приобретает де Хеа, заплатив за него € 75 млн, или же в возможную трансферную операцию включают и Морату. В таком случае «сливочные» платят за де Хеа € 25 млн. То есть Моуринью оценивает Морату в € 50 млн.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Зинедин Зидан убеждает Морату остаться в клубе, обещая ему большую игровую практику.