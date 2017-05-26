Хавбек «Рубина» Сонг интересен «Марселю»

Полузащитник Алекс Сонг, права на которого принадлежат «Рубину», попал в сферу интересов «Марселя». Об этом сообщает France Football.
Спортивный директор «провансальцев» Андони Субисарретта лично интересовался возможным переходом 29-летнего камерунца, но камнем преткновения может стать зарплата футболиста. В «Рубине» Сонг зарабатывает около € 3-4 млн в год.
Также «Марсель» продолжает переговоры с «Ромой» о возможном выкупе прав на Вильяма Ванкёра. 28-летний француз известен в России по выступлению за московское «Динамо».