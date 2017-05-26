Хавбек «Монако» Бернарду Силва прибыл в «Манчестер Сити», чтобы пройти медосмотр

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Англии. 22-летний португалец прибыл в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование для «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Mail. 26 мая футболист должен пройти все необходимые тесты.
Представители «Манчестер Сити» и «Монако» уже согласовали условия трансфера. В случае успешного медицинского обследования монегаски заработают на продаже Бернарду Силвы £ 60 млн (около € 68 млн).
В январе 2015 года «Монако» заплатил «Бенфике» за Силву £ 13,3 млн (около € 15 млн). В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 58 официальных матчах за «Монако», забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.