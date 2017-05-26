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Савин проведёт турнир под эгидой Детской футбольной лиги

26 мая 2017, пятница. 16:31. Футбол

Телеведущий Евгений Савин, экс-футболист «Амкара», «Томи», «Крыльев Советов» и других российских клубов, рассказал о турнире своего имени, который будет проходить с 26 по 28 мая.

«Это турнир федерального масштаба. Он проходит под эгидой Детской футбольной лиги и называется «Большие звёзды светят малым». В каждом регионе своя звезда. Знаю, в Ставрополе это Павлюченко, во Владикавказе это Дзагоев, в Волгограде — Слуцкий. А в Тюменской области и частично захватываем Урал — я. Затем два победителя с каждого региона едут на финал. В том году было 50 с лишним команд. Ажиотаж велик! По-моему, это самый большой детский турнир в стране. Я провожу соревнования уже седьмой раз подряд. Каждый год в конце мая мы собираем лучшие детские команды в возрасте девяти лет. Всё проходит здорово и позитивно!

Я на самом деле очень заморачиваюсь по этому поводу — от выбора медалей до того, чтобы каждый мальчик получил подарок. Наши партнёры — это Coca-Cola, аdidas. Ещё мне помогают мои друзья и Алексей Николаевич Сафонов, который принимает очень активное участие в процессе. Турнир проходит при спонсорской поддержке Футбольного агентства-СА. Благодарен Алексею Николаевичу, что он поддерживает эту инициативу. Сафонов всегда старается лично посетить данное мероприятие, он был в прошлом году, планирует побывать и в этом. Все игры проходят на футбольном стадионе ФК «Тюмень», на верхнем поле. «Тюмень» тоже помогает нам, выделяет площадку под турнир. Соревнования проходят в течение трёх дней. В этом году у нас 10 команд, в том году было 12. У меня даже уже есть задумка на юбилей турнира! Хочу привести на эту дату команду одногодок из «Барселоны». Чтобы ребята из Тюменской области, Тюмени, Урала поиграли со своими сверстниками из «Барсы». Я уже встречался с людьми, узнавал условия. Всё оказалось достаточно доступным и лояльным. Думаю, что для всего региона это будет большим событием!

Что касается финансовой части вопроса, то это вложения мои собственные и моих партнёров. В том числе Алексея Николаевича Сафонова. Разная развлекаловка и призы – это Coca-Coal, аdidas. Все, кто со мной знаком, знают, насколько важен для меня этот турнир. Многие помогают, кто чем может. Благодарен всем партнёрам за разную помощь!» — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Евгений Савин ДФЛ
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