Виталий Кличко заверил, что Киев достойно проведёт финал Лиги чемпионов

Мэр Киева Виталий Кличко выразил уверенность, что столица Украины сможет провести финал Лиги чемпионов в 2018 году на достойном уровне.
«Мы сформируем команду, рабочую группу. И те вопросы, которые нам нужно решить, мы за год сделаем. У нас есть все возможности, сильная команда, вся инфраструктура», – приводит слова Кличко «Футбол 24».
На днях о подготовке к проведению финала Лиги чемпионов в Киеве рассказал президент федерации футбола Украины Андрей Павелко. Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится в Киеве ровно через год – 26 мая.
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