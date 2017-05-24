Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Президент ФФУ: хотим, что финал ЛЧ в Киеве стал самым красивым в истории

24 мая 2017, среда. 09:30. Футбол

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о подготовке к проведению финала Лиги чемпионов в Киеве, который состоится в 2018 году.

«Есть целый перечень вопросов, которые нужно постоянно мониторить. В этом плане у нас есть полное взаимопонимание с УЕФА по поводу дат выполнения тех или иных вопросов. В эту пятницу будет ровно год до самого финала – 26 мая. Очень важно понимать, что с этого момента год уже пойдёт на убыль. Каждый день нужно будет уделять внимание тем контрольным вопросам, которые на данный момент существуют. Сегодня речь идёт об «Олимпийском». Отдельно мы работаем с Киевским городским советом, отдельно – с министерствами.

У нас уже есть нужное нам решение кабинета министров. Это плановая работа, которая необходима для того, чтобы киевский финал стал самым успешным и красивым в истории УЕФА. В преддверии финала Лиги чемпионов в Кардиффе нам как раз очень важно сравнить и подготовиться ещё лучше. Чтобы те гости, которые приедут на финал Лиги чемпионов, почувствовали наше радушие, увидели наш красивый город Киев и получили максимальное удовольствие от праздника футбола.

Вопросов много, они связаны и с аэропортами, и с гостиницами, со стадионом, городскими властями, транспортной инфраструктурой, с логистикой. Много вопросов, но я благодарен городу Киеву, его руководству. Очень приятно, что, когда мы рассматриваем даже вопросы «Олимпийского», то выступаем как одна команда.

К стадиону вопросы есть всегда. Потому что это большой инфраструктурный объект, в плане его эксплуатации всегда есть вопросы. Сейчас все эти моменты смотрим как УЕФА, так и мы. Нам указывают на те проблемы, которые накопились ещё с 2011 года, когда стадион был открыт после реконструкции. Есть много мелких, но важных вопросов: электроэнергия, обслуживание стадиона, видеонаблюдение. Все это нужно инспектировать в соответствии с нормами УЕФА. Ничего особенного нет, мы не должны ничего построить сверху стадиона или, например, что-то углубить. Нет, в этом плане всё всех устраивает. Будут увеличены трибуны для журналистов», – цитирует Павелко Xsport.

ФФУ: утечка информации по зарплате Коллины – повод для расследования СБ
Источник: Xsport.ua Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Павелко Лига чемпионов — Футбол ФФУ
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
09:30 Президент ФФУ: хотим, что финал ЛЧ в Киеве стал самым красивым в истории
09:24 «Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Смоллингу
09:19 Кагава: после взрывов мне уже страшно садиться в автобус
09:07 Терри: после финала Кубка Англии решу, что я буду делать дальше
09:03 Деулофеу хочет обсудить с Вальверде своё будущее в «Барселоне»
08:45 Фигу: думаю, де Хеа перейдёт в «Реал» и будет конкурировать с Кейлором Навасом
08:45 «Бавария» готова платить Алексису Санчесу € 13 млн в год
08:38 «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Дугласа Косту
08:34 Клаудио Писарро хочет стать гражданином Германии и работать агентом
08:32 Пеллегрино: если Месси – провал в сборной Аргентины, то мы все – половые тряпки
08:31 Румменигге продолжает надеяться, что Лам станет спортивным директором «Баварии»
07:59 Блохин: пускай Варга занимается работой и не рассказывает, какое у меня здоровье
07:56 Игрок «Малаги» Торрес: если «Барселона» хочет жаловаться, то пусть жалуется
07:55 «Реал» нацелился на полузащитника «Бетиса» Себальоса
07:30 Бартра – после теракта в Манчестере: в каком мире живём? Испытываю разочарование
07:28 Де Лаурентис: в следующем сезоне «Наполи» сможет решать самые сложные задачи
07:24 Фигу: Зидан? Работать в «Реале» лучше невозможно
06:54 Нагельсман оценил перспективы Зюле и Руди в мюнхенской «Баварии»
06:53 «Милан» отправил запрос в «Рому» по Найнгголану
06:52 Источник: «Арсенал» предложил Алексису Санчесу € 20 млн в год
06:32 Зико призвал «Реал» и «Фламенго» избавить Винисиуса Жуниора от давления
06:28 Лебёф: Зидан будет следующим тренером сборной Франции
06:19 Кантона: все мои мысли сейчас связаны с погибшими и пострадавшими в Манчестере
05:48 «Кристал Пэлас» и «Сандерленд» предложили работу Раньери
05:30 Во Франции арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора
04:54 Петровский: выручка «Енисея» от матча с ЦСКА составила около 4,5 млн рублей
04:46 Техническое поражение «Бастии» в матче с «Лионом» оставлено в силе
04:02 «Ювентус» и «Порту» в июле сыграют на товарищеском турнире в Мексике
03:51 Мбаппе: я обычный 18-летний ребёнок, которого на тренировки возит мама
03:18 «Шапекоэнсе» засчитали техническое поражение в матче Кубка Либертадорес
02:44 «МЮ» готов предложить Гризманну контракт с зарплатой € 14 млн в год
02:28 Глушаков: в «Спартаке» привык к роли оратора — пришло время для речей в сборной
02:02 Каррера был в пригласительном списке РФПЛ для спартаковцев под первым номером
01:18 Представительница «Шинника» завоевала титул «Мисс ФНЛ — 2017»
01:13 Видео: лучшие игрок, гол, сейв и команда 38-го тура Примеры
00:49 Карпин: с чего Кокорин должен быть в сборной России? Даже у Чалова голов больше
00:48 Видео: лучшее в исполнении игроков «Реала» в чемпионском сезоне
00:40 Билеты на товарищеский матч Россия — Чили стоят от 250 до 2000 рублей
00:37 Каррера: в «Спартаке» сказали, что в приглашении из РФПЛ моей фамилии не было
00:12 Арендованный у «Зенита» Йованович хочет остаться в «Бордо»
23 мая 2017, вторник
23:49 Семшов: наверное, футбольный бог был на стороне тульского «Арсенала»
23:38 Александров: «Арсенал» показал качественный футбол в матче со «Спартаком»
23:33 Бош: в связи с терактом в Манчестере ощущения футбольного праздника нет
23:31 Эллардайс объявил об уходе из «Кристал Пэлас» и намекнул о завершении карьеры
23:28 Мирзов: Самара — футбольный город, «Крылья Советов» должны играть в РФПЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший вратарь сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017