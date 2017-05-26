Тевес: не думаю, что за 50 лет китайский футбол достигнет уровня европейского

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес поделился мнением о перспективах китайского футбола.
«Не думаю, что китайский чемпионат будет способен конкурировать с любой европейской топ-лигой. Даже если сюда приедут лучшие футболисты планеты, это ничего не поменяет, так как местный футбол совершенно другой, как и фанаты. Не думаю, что за ближайшие 50 лет китайский футбол достигнет уровня европейского», — приводит слова Тевеса Straits Times со ссылкой на интервью аргентинца испанскому телеканалу Movistar.