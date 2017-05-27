Безуглов — о Фернандесе: тренер ставит во главу угла здоровье футболистов

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о ситуации с защитником ЦСКА Марио Фернандесом, который не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы носа.
«Ситуация нам понятна. Судя по тому, что сообщил нам клуб, игрок находится в Бразилии, где в ближайшее время перенесёт операцию на носовой перегородке. По информации клуба, травма Фернандеса ограничивает его функциональные возможности, именно поэтому он здесь не находится.
По поводу приоритетов надо обратиться к Марио и к клубу. Что касается травмы, то говорить о том, чего точно не знаешь, сложно. У нас были основания сказать тренерскому штабу, что функционально футболист точно будет испытывать проблемы. Тренер ставит во главу угла здоровье футболистов и потому решил, что сбор перед Кубком конфедераций Фернандес пропустит, чтобы перенести операцию и в ближайшее время в полном объёме тренироваться», — цитирует Безуглова официальный сайт РФС.
Врач национальной команды также высказался по поводу частых повреждений полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
«По данным медицинского комитета УЕФА, на минувшем чемпионате Европы самым распространённым повреждением была травма задней поверхности бедра, как раз как у Дзагоева. Повреждение неприятное и не позволяющее полноценно тренироваться. Обычно после таких травм игроки восстанавливаются долго. Уверен, врачи ЦСКА не будут форсировать процесс и скоро мы увидим Алана в полноценных кондициях», — заявил Безуглов.