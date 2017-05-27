Силлессен: «Барселона» хочет победить «Алавес» и достойно проводить Луиса Энрике

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен поделился ожиданиями от финала Кубка Испании. 27 мая каталонцы сыграют с «Алавесом», в матче против которого в сентябре 2016 года вратарь и дебютировал за «Барселону» на «Камп Ноу».
«Хочу сыграть против „Алавеса“ снова, потому что мы проиграли им всего через полторы недели после моего приезда сюда. Я хочу получить второй шанс. Они доказали, что являются организованной командой. Они испытывают огромное давление, ведь это их первый финал, тогда как у „Барселоны“ больше опыта. Мы хотим победить, чтобы достойно проводить Луиса Энрике», — приводит слова Силлессена Marca.
С момента перехода в «Барселону» 28-летний голландец принял участие в 9 официальных матчах.