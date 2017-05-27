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Почеттино не беспокоят слухи относительно Дайера и Уолкера

27 мая 2017, суббота. 09:55. Футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино заявил, что спокойно воспринимает трансферные слухи относительно игроков «шпор».

На этой неделе появилась информация о том, что полузащитник Эрик Дайер и защитник Кайл Уолкер могут перейти в «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» соответственно.

«Есть много слухов. Мне не нравится говорить о слухах, и это ещё один. В течение сезона мы слышим много слухов о наших игроках и обо мне. Мы не беспокоимся о ситуации с нашими игроками. Мы примем наше собственное решение.

Игроки, которых мы хотим сохранить, останутся здесь в следующем сезоне. Мы сохраним их, а игроков, которых хотим продать, мы продадим.

Но это всегда решение клуба, и мы не беспокоимся по поводу слухов», — цитирует Почеттино Reuters.

«Манчестер Сити» готов потратить £ 100 млн на покупку Алексиса и Уолкера
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Хотспур Кайл Уолкер Маурисио Почеттино Эрик Дайер Трансферы
Новости. Футбол
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