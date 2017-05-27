Рэмси: игроки «Арсенала» должны не дать Азару ни минуты покоя в финале Кубка

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси поделился ожиданиями от финала Кубка Англии с «Челси» (27 мая) и выделил полузащитника синих Эдена Азара.
«Мы уже обыгрывали „Челси“ в этом сезоне, нужно взять из того матча всё лучшее. Мы должны хорошо начать игру, закрыть лидеров соперника и действовать очень быстро.
Эден Азар всегда очень опасен, он может в любой момент создать гол из ничего. Мы должны не дать ему ни минуты покоя и всегда играть с максимальной концентрацией. Уверен, мы будем полностью готовы к игре», — цитирует Рэмси сайт «Арсенала».
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