ФИФА оштрафует «Ювентус» на € 60 тыс. за соглашение с Райолой по трансферу Погба

Международная федерация футбола оштрафует «Ювентус» на € 60 тыс. за незаконное соглашение с агентом Миной Райолой, сообщает L'Équipe со ссылкой на Mediapart.
У «Ювентуса» и Райолы существовало соглашение, согласно которому, помимо € 18 млн комиссионных от изначальной суммы трансфера Погба (€ 90 млн), агент за каждые € 5 млн надбавки будет получать по € 3 млн. В конечном счёте француз летом 2016 года был продан в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн, а Райола заработал на этом трансфере € 27 млн.
По мнению следователей ФИФА, эта система нарушает запрет организации на владение третьими лицами правами на игроков.
В общей сложности Райола заработал на трансфере € 49 млн — ему платили «МЮ» и Погба, но у ФИФА нет юрисдикции рассматривать возможный конфликт интересов.