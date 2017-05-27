Эррера: Гризманн — феномен, все команды в мире хотят заполучить его

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в его команду.
«Гризманн — блестящий игрок, феномен. Он настоящая звезда, и все команды в мире хотят заполучить его. Однако Гризманн все еще является игроком „Атлетико“, а я уважаю этот клуб и его болельщиков.
Я уже говорил это, но повторю вновь: Антуан входит в группу игроков, которые могут стать преемниками Криштиану Роналду и Месси", — сказал Эррера в интервью Cadena Ser.
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