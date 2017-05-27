Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России на сегодняшней тренировке в Австрии работает в оптимальном составе. Все футболисты команды, прибывшие на сбор, занимаются в общей группе, передает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сборная России накануне приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России. В рамках подготовки к Кубку конфедераций подопечные Станислава Черчесова проведут два матча. 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.
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После первой тренировки сборной России на последнем сборе перед Кубком конфедераций на вопросы ответили главный тренер, Смолов и Глушаков.