Смольников надеется, что «Зенит» вместе с Фурсенко добьётся больших успехов

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников рассказал, как воспринял перемены в петербургском клубе. Генеральным директором сине-бело-голубых 26 мая стал Сергей Фурсенко, а сегодня, 27 мая, было объявлено о возвращении Константина Сарсании, занявшего пост спортивного директора.
«Перемены в „Зените“? Знаю об этом из прессы. Фурсенко уже был в клубе и добивался больших успехов, надеюсь, что сейчас будет так же. Что касается Сарсании — я об этом не знаю. Почему было принято такое решение? Тяжёлый был сезон, результатов не было. Это никого не устраивало, надо было что-то менять.
Вообще я стараюсь не думать о клубе в сборной», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.