В Сочи завершился турнир «Будущее зависит от тебя»

В Сочи закончились 12-е открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», учреждённые компанией «МегаФон».
Соревнования проводились в двух возрастных группах — младшая (2004-2005 года рождения) и старшая (2002-2003 года рождения)
В младшей группе победила команда «Оренбуржье», представляющая Детский дом города Орска Оренбургской области, а в старшей категории сильнейшими оказались дети из команды «Галактика», представляющей «Шаталовский детский дом» города Смоленска.
Победители турнира в Сочи осенью отправятся в Лондон, где посетят матч с участием «Арсенала » и проведут товарищескую игру с воспитанниками академии «канониров».
В Сочи завершил турнир детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»