Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Райола: никто никогда не говорил, что Доннарумма не хочет продлевать контракт

27 мая 2017, суббота. 15:42. Футбол

Мино Райола, агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался относительно ситуации с новым контрактом 18-летнего вратаря.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что «Милан» пригрозил Доннарумме лишением места в основном составе в следующем сезоне, если он не подпишет новый контракт с клубом. Нынешнее соглашение молодого голкипера с россонери истекает летом 2018 года.

«Никто никогда не говорил, что Джиджо не хочет продлевать контракт с «Миланом». В следующем сезоне он будет наблюдать за матчами с трибуны? Я не думаю, что руководители «Милана» сказали такое. Я только думаю, что некоторые люди просто хотят, чтобы между нами и «Миланом» была война.

После матчей сборных Джиджо отправится в отпуск, и мы посмотрим, что произойдёт. Мы общаемся с «Миланом». Мы обдумаем некоторые вещи и рассмотрим другие моменты позже, но я не позволяю игрокам уходить бесплатно», – приводит слова Райолы сайт журналиста Ди Марцио со ссылкой на Radio Deejay.

Источник: «Милан» лишит Доннарумму места в основе, если тот не обновит контракт
Источник: Сайт журналиста Ди Марцио Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан Джанлуиджи Доннарумма Мино Райола
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
16:11 А. Кержаков: без Промеса «Спартак» вряд ли бы стал чемпионом
16:05 Албин объяснил, почему невозможен выкат поля стадиона на Крестовском острове
15:54 Фернандеш – лучший игрок «Локомотива» в мае по версии болельщиков
15:54 Карасёв отсудил свой второй матч на чемпионате мира U20
15:42 Райола: никто никогда не говорил, что Доннарумма не хочет продлевать контракт
15:31 Мельгарехо: заслужил большего уважения к себе со стороны сборной Парагвая
15:25 Сарсания хочет, чтобы результаты у «Зенита» были не хуже, чем в 2007-2008 годах
15:25 В Сочи завершился турнир «Будущее зависит от тебя»
15:17 Установка газона на стадионе в Петербурге реализуется за счёт средств «Зенита»
15:11 Каррера: в РФПЛ квалифицированные игроки, хоть турнир и не считают первосортным
15:03 Заседание попечительского совета «Рубина» перенесено на неопределённый срок
14:59 Смольников: на троллинг со стороны игроков «Спартака» не обращаю внимания
14:38 Смольников надеется, что «Зенит» вместе с Фурсенко добьётся больших успехов
14:27 Тарасов: недавно узнал о Кубке конфедераций. Сложно сказать, значимый он или нет
14:23 Квальярелла: вижу ли себя в нынешнем составе «Наполи»? Да, на скамейке запасных!
14:18 Зобнин признан лучшим игроком «Спартака» сезона-2016/17 по версии болельщиков
13:59 В Португалии появился памятник в честь голкипера Руи Патрисиу
13:54 Болельщики «Ростова» посвятили команде былину
13:53 Сарсания назначен спортивным директором «Зенита»
13:41 Каррагер подшутил над Терри после матча с «Сиднеем»
13:41 Промес: у меня нет никаких оснований для ухода из «Спартака»
13:37 В Италии «Зенит» назвали претендентом на защитника «Дженоа» Иццо
13:15 Установка нового газона на стадионе в Петербурге будет завершена 12-13 июня
13:11 Пике, Маскерано и Видаль смогут сыграть в финале Кубка Испании
13:09 Линекер: у Кейна есть нахальность, которая отличает лучших игроков от хороших
13:03 Кэхилл: я был довольно близок к переходу в «Арсенал», но клубы не договорились
13:02 Кейн признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги по версии болельщиков
12:39 Моуринью: молодые футболисты могут потерять интерес к происходящему из-за денег
12:33 «Спартак» проведёт три контрольных матча на сборе в Австрии
12:30 Азар: если я продлю контракт, «Челси» может не хватить денег на Лукаку!
12:28 Сборная России тренируется в полном составе
12:15 Гектор: Обамейянг — не супермен, а такой же человек, как и игроки «Айнтрахта»
12:04 Защитник «Аякса» Санчес: разумеется, я хотел бы играть за «Барселону»
12:02 Конте: не курю, но могу и не отказаться от сигары, если «Челси» победит!
11:55 Стам: хочу остаться в «Рединге», даже если мы не выйдем в АПЛ
11:40 Эррера: Гризманн — феномен, все команды в мире хотят заполучить его
11:36 Билич: «Вест Хэму» нужно усилить состав уже готовыми игроками
11:33 ФИФА оштрафует «Ювентус» на € 60 тыс. за соглашение с Райолой по трансферу Погба
11:20 Окслейд-Чемберлен: я изучал игру Дани Алвеса, у таких футболистов надо учиться
11:18 Бельерин: свист болельщиков «Арсенала» сделал меня сильнее
11:16 Петржела: думаю, Фурсенко сможет помочь «Зениту», он постоянно хочет побеждать
10:54 Манолас: я вижу своё будущее в «Роме», не нужно делать из мухи слона
10:42 «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в переходе форварда «Сампдории» Будимира
10:35 Албин: не такой уж стадион «Крестовский» и дорогой, как кажется
10:24 Агент: если Перес захочет уйти из «Арсенала», первым вариантом будет «Депортиво»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший полузащитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017