Райола: никто никогда не говорил, что Доннарумма не хочет продлевать контракт

Мино Райола, агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался относительно ситуации с новым контрактом 18-летнего вратаря.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что «Милан» пригрозил Доннарумме лишением места в основном составе в следующем сезоне, если он не подпишет новый контракт с клубом. Нынешнее соглашение молодого голкипера с россонери истекает летом 2018 года.
«Никто никогда не говорил, что Джиджо не хочет продлевать контракт с «Миланом». В следующем сезоне он будет наблюдать за матчами с трибуны? Я не думаю, что руководители «Милана» сказали такое. Я только думаю, что некоторые люди просто хотят, чтобы между нами и «Миланом» была война.
После матчей сборных Джиджо отправится в отпуск, и мы посмотрим, что произойдёт. Мы общаемся с «Миланом». Мы обдумаем некоторые вещи и рассмотрим другие моменты позже, но я не позволяю игрокам уходить бесплатно», – приводит слова Райолы сайт журналиста Ди Марцио со ссылкой на Radio Deejay.