Источник: «Милан» лишит Доннарумму места в основе, если тот не обновит контракт

«Милан» пригрозил своему голкиперу Джанлуиджи Доннарумме лишением места в основном составе в следующем сезоне, если он не подпишет новый контракт с клубом, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport и Tuttosport.
Переговоры между агентом вратаря и руководством клуба проходят тяжело. «Милан» предлагал игроку зарплату в размере € 3,5 млн в год, однако договориться сторонам пока так и не удалось. По нынешнему контракту, который истекает в 2018 году, Доннарумма получает € 250 тыс. в год.
В приобретении футболиста заинтересован «Манчестер Сити», руководство которого во время летнего трансферного окна будет готово побороться за игрока и сделать предложение в £ 30 млн.