Карасёв отсудил свой второй матч на чемпионате мира U20

Свой второй матч на чемпионате мира — 2017 U20, который проходит в Южной Корее, отсудил российский арбитр Сергей Карасёв.
В Инчхоне в рамках 3-го тура группы D встречались сборные Уругвая и ЮАР. Завершился матч вничью со счётом 0:0.
Карасёв показал четыре жёлтых карточки — по два предупреждения каждой команде. Ассистентами российского арбитра были Антон Аверьянов и Тихон Калугин.
20 мая Карасёв обслуживал встречу Вануату — Мексика (2:3) и ограничился одной жёлтой карточкой.
Карасёв отсудил первый матч на ЧМ-2017 U20 в Южной Корее