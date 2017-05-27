Радимов: ФНЛ, наверное, самая тяжёлая в Европе лига

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов перед ответными переходными матчами команд ФНЛ и РФПЛ за право участвовать в высшем дивизионе поделился мнением об уровне Футбольной национальной лиги.
«Кто фаворит в стыке между «Енисеем» и тульским «Арсеналом»? Понятия не имею! Важна будет психология. Кто лучше готов психологически, покажут ответные матчи. Фраза Андрея Тихонова: «Не хочется, чтобы в Туле всё решило судейство»? Хороший, правильный ход Тихонова, заострившего внимание на этом вопросе. В нашем, российском футболе не удивит ничего.
Правда ли, что ФНЛ не лыком шита? ФНЛ, наверное, самая тяжёлая в Европе лига: 38 матчей, огромные расстояния, высокий уровень сопротивления. Это видно и по Кубку России. Когда клубы РФПЛ вылетают от младших по рангу, многие склонны объяснять это недооценкой соперников, но стыковые матчи показывают: всё не так просто», — цитирует Радимова Sportbox.
В первых переходных матчах «Енисей» на своём поле обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1, а «СКА-Хабаровск» в родных стенах сыграл вничью с «Оренбургом» — 0:0.