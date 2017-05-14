Радимов: после сезона дам открытое и честное интервью, отвечу по многим вопросам

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от домашнего матча 37-го тура ФНЛ с «Факелом» (1:1).
«В нашей ситуации я недоволен ничьей. Единственный плюс – всё зависит от нас. Теперь надо ехать в Саратов и побеждать там. Если бы проиграли сегодня, у нас бы не было шансов. Должны сказать спасибо Бабурину и фортуне. А то, что мы так проводим весь сезон, – к этому и шло, что всё будет зависеть от последнего матча.
Для себя открыл уйму всего. По итогам сезона дам открытое и честное интервью, где отвечу серьёзно на многие вопросы: то, как я всё вижу, как всё должно быть и что делается сейчас. Сейчас подводить итоги будет неправильно, у нас остался один матч, который получается самым главным. Хочу ещё сказать, не умаляя достоинств других игроков, спасибо Рязанцеву, Лобову и Зырянову, которые сколько могут, столько и отыгрывают. Без них мы бы не справились. Те юные таланты, которые отыграли 36 туров, пока находились в зоне вылета. Может, эти двое-трое вытянут нас повыше", — цитирует Радимова сайт ФНЛ.