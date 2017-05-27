Семак: на будущий сезон остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что останется в клубе, с которым финишировал на седьмом месте в прошедшем сезоне РФПЛ.
«На будущий сезон остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю. Надеемся на одно, два или три качественных усиления. Место в восьмёрке – это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки.
Осознал, что готов работать самостоятельно, примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне. Тренеру не нужно убивать в себе футболиста, опыт помогает понять игрока, но нельзя даже заикаться, мол, я в своё время», – цитирует Семака «Спорт FM».
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