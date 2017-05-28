«Бордо» хочет приобрести бывшего нападающего «Спартака» Уориса

Нападающий «Лорьяна» Маджид Уорис, известный в России по выступлению за «Спартак», может продолжить карьеру в другой французской команде.
По информации GHANAsoccernet.com, 25-летний форвард интересен нескольким клубам Лиги 1, в частности «Бордо», который сделает предложение о его переходе.
Издание полагает, что трансферная стоимость игрока сборной Ганы составляет больше € 5 млн.
В прошедшем сезоне Уорис в 35 матчах французского чемпионата забил девять голов и сделал пять голевых передач. Его контракт с «Лорьяном» истекает летом 2020 года.