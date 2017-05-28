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Карадениз заявил, что с нынешним составом «Рубин» никогда не войдёт в пятёрку

28 мая 2017, воскресенье. 11:44. Футбол

Полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз выразил мнение, что нынешний состав казанской команды не способен бороться за высокие места.

«С этим составом мы в пятёрку не войдём никогда», — отметил 37-летний Карадениз, которого спросили, что нужно сделать клубу, чтобы вернуться на лидирующие позиции.

«Очень многое. Надо менять многие вещи. Пресса, болельщики, руководство, думаю, примерно знают, как нужно поступить. Было время, когда меня спрашивали. Когда я говорил своё мнение, некоторые к этому прислушивались, но не всегда. Моя правда не всегда для кого-то может быть приятной», — отметил Карадениз, который считает, что «Рубин» не был готов к иностранному тренеру.

«Да, было не время. Мы не были готовы к этому. Может быть, через какое-то время это сможет принести пользу клубу, но не сегодня. Летом мы ведь создали новую команду, взяли тренера, который не знал чемпионат, и это был сложный момент», — заявил футболист, который вспомнил, что происходило в «Рубине» перед чемпионским сезоном 2008 года.

«У нас был Курбан Бердыев, который знал, чего хочет и давно работал в клубе. Тренер – это важнейший фактор. Были и сильные новички, а сейчас к нам пришли игроки, выступавшие в средних командах, которые боролись за выживание», — подчеркнул Карадениз в интервью изданию «Спорт Бизнес Online».

«В этом году я не увидел в нашей команде дисциплины. Было много моментов, которые меня смутили. Такое поведение не достойно «Рубина», не достойно профессионального игрока, который не должен так себя вести», — заявил турок, выступающий за клуб из Казани с 2008 года.

Карадениз: с Грасией у «Рубина» не будет успехов, мы ошиблись с выбором тренера
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин Гёкдениз Карадениз
Новости. Футбол
28 мая 2017, воскресенье
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