Сеферович покидает «Айнтрахт» Ф и продолжит карьеру в «Бенфике»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Харис Сеферович покидает немецкий клуб. После финального матча Кубка Германии с дортмундской «Боруссией» (1:2) швейцарский форвард объявил, что продолжит карьеру в «Бенфике», сообщает Kicker.
У 25-летнего футболиста летом заканчивается контракт с «Айнтрахтом», и в португальский клуб он перейдёт в качестве свободного агента.
В «Айнтрахт» Сеферович перешёл в 2014 году из «Реала Сосьедад». За немецкую команду нападающий провёл 96 матчей, забил 16 мячей и сделал 13 голевых передач.
Нападающий сборной Швейцарии Сеферович продолжит карьеру в Германии