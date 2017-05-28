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Матьё сообщил партнёрам по команде, что уйдёт из «Барселоны»

28 мая 2017, воскресенье. 15:30. Футбол

Защитник «Барселоны» Жереми Матьё после победы в финале Кубка Испании над «Алавесом» (3:1) сообщил нескольким одноклубникам, что собирается покинуть команду летом, утверждает Mundo Deportivo. 33-летний француз, контракт которого с сине-гранатовыми действует ещё один год, имеет предложения от двух клубов.

Сообщается, что во время перелёта из Мадрида в Барселону после финала Кубка Матьё попросил партнёров по команде подписать сувенирный мяч, что может свидетельствовать о его решении уйти.

В «Барселоне» окончательно разочаровались в игре Матьё после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3). После первого тайма сине-гранатовые проигрывали с разницей в два мяча, и в перерыве главный тренер команды Луис Энрике заменил француза. После этого Матьё больше на поле не выходил.

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Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Жереми Матьё Трансферы
Новости. Футбол
28 мая 2017, воскресенье
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