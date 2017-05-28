«Сельта» объявила о назначении Унсуэ на пост главного тренера

Хуан Карлос Унсуэ, помощник главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, возглавил «Сельту», сообщает пресс-служба клуба из Виго.
На этом посту 50-летний специалист сменил аргентинца Эдуардо Бериццо, возглавлявшего «Сельту» с 2014 года и решившего не продлевать контракт с клубом. Контракт Унсуэ с «Сельтой» рассчитан на два года.
Ранее испанские СМИ называли Унсуэ в числе главных кандидатов на пост наставника «Барселоны» со следующего сезона, однако в последнее время упоминался лишь экс-наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде.