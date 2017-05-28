«Зенит» объявил о расторжении контракта с Луческу

Совет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Мирчей Луческу.
Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Вместе с «Зенитом» Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы и стал бронзовым призёром чемпионата страны.
«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко согласовал с итальянским тренером Роберто Манчини детали контракта с сине-бело-голубыми.