Бреев: объяснений и оправданий искать не стоит, «Оренбург» сам всё отдал

Полузащитник «Оренбурга» Сергей Бреев подвёл итоги ответного переходного матча со «СКА-Хабаровск» (0:0, по пенальти – 3:5) за право сыграть в следующем сезоне в РФПЛ. Первая игра закончилась со счётом 0:0.
«Очень жаль, что вылетели. С таким трудом добились выхода и, в принципе, всё сами отдали. Очень много сил потратили в последние недели, когда важные матчи шли один за другим. Выигрывали тяжёлые матчи и, наверное, эмоционально и физически уже к последней игре выгорели. Тут объяснений и оправданий искать не стоит, надо было самим решать все вопросы», — сказал Бреев.
От Хабары до Тулы. «СКА» и «Арсенал» — в РФПЛ
Двух сенсаций за один день в РФПЛ не случилось: в РФПЛ следующий сезон начнут тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».