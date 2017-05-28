В США 25-летняя футболистка потеряла сознание по ходу матча из-за жаркой погоды

Форвард «Хьюстон Дэш» и сборной Англии Рейчел Дейли потеряла сознание по ходу матча Национальной женской футбольной лиги.
25-летняя футболистка получила солнечный удар и упала на газон. Дейли была доставлена в больницу, где врачи обеспечили ей необходимое лечение.
Игра стартовала в 21:00 по местному времени, температура превышала 32 градуса по Цельсию, при этом отмечалась высокая влажность воздуха.
«Каждый, кто хорошо знает меня, понимает, что я всегда выкладываюсь на все сто. Но такие погодные условия небезопасны, если играешь на максимуме возможностей», — написала Дейли в «Твиттере».