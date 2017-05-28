Саркисов: мы просто доказывали себе свою принадлежность к футболу и к «Енисею»

Нападающий красноярского «Енисея» Артур Саркисов прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1, первая игра — 2:1) в ответном переходном матче за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне. Благодаря гостевому голу тульская команда сохранила прописку в высшем дивизионе.
«Жёсткая задача выйти в РФПЛ по ходу этого сезона перед нами не стояла. Просто выходили на каждый матч как на последний и доказывали сами себе свою принадлежность к футболу и к „Енисею“. В ответной встрече с „Арсеналом“ шансы, конечно, были. Думаю, по игре было видно, что мы хотели выиграть, но, к сожалению, забить в этом матче не смогли. Для меня сезон получился немного смазанным. Хотел достичь большего как в плане личной статистики, так и в плане командных результатов. Теперь будем готовиться к следующему сезону», — сказал Саркисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Артур Саркисов присоединился к «Енисею» в зимнее трансферное окно. В прошедшем чемпионате ФНЛ на его счёту 7 голов.