М. Думбия: пока я принадлежу «Ростову», но у меня есть желание остаться в Туле

Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия поделился мыслями о победе над «Енисеем» (1:0, первая игра — 1:2) в ответном переходном матче за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне и сообщил, что хотел бы остаться в Туле. Контракт 22-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2018 года.
«Это была самая тяжёлая игра сезона. Нам приходилось раз за разом взламывать оборону «Енисея». В итоге мы сделали это! Болельщики? Я уже и не знаю, что нам нужно плохого сделать, чтобы фанаты от нас отвернулись. На протяжении всего сезона болельщики поддерживают нас и полностью заполняют стадион.
Теперь я отправляюсь в сборную Мали на два матча, товарищеский и отборочный на ЧМ-2018. Пока я принадлежу «Ростову», но у меня есть желание остаться в Туле. Теперь всё будет зависеть от того, как пройдут переговоры между этими клубами", — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.