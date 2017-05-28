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М. Думбия: пока я принадлежу «Ростову», но у меня есть желание остаться в Туле

28 мая 2017, воскресенье. 23:15. Футбол

Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия поделился мыслями о победе над «Енисеем» (1:0, первая игра — 1:2) в ответном переходном матче за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне и сообщил, что хотел бы остаться в Туле. Контракт 22-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2018 года.

«Это была самая тяжёлая игра сезона. Нам приходилось раз за разом взламывать оборону «Енисея». В итоге мы сделали это! Болельщики? Я уже и не знаю, что нам нужно плохого сделать, чтобы фанаты от нас отвернулись. На протяжении всего сезона болельщики поддерживают нас и полностью заполняют стадион.

Теперь я отправляюсь в сборную Мали на два матча, товарищеский и отборочный на ЧМ-2018. Пока я принадлежу «Ростову», но у меня есть желание остаться в Туле. Теперь всё будет зависеть от того, как пройдут переговоры между этими клубами", — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Енисей ФК Ростов Мусса Думбия
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