В Беларуси ОМОН применил силу по отношению к фанатам, выбежавшим на поле

Брестское «Динамо» победило солигорский «Шахтёр» в финальном матче Кубка Беларуси. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Динамо» — 10:9.
Некоторые болельщики брестчан после победы команды выбежали на поле для празднования вместе с футболистами. Сотрудники ОМОНа применили силу в отношении фанатов.
«ОМОН применил силу против фанатов брестского „Динамо“, которые пытались прорваться на поле. Демешко и Цеван отбивали фанатов», — гласит запись в «твиттере» Belultras.
Видео доступно в «Твиттере».