Впервые вызванный в сборную Италии бразилец Эмерсон получил серьёзную травму

Защитник «Ромы» Эмерсон Палмиери дос Сантос получил серьёзную травму в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (3:2), сообщает пресс-служба римского клуба.
22-летний футболист получил повреждение колена на 18-й минуте и был заменён. После игры у Эмерсона диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена, и уже завтра ему предстоит операция. Обычно на восстановление после такой травмы уходит от четырёх до шести месяцев.
Родившийся в Бразилии Эмерсон только накануне был впервые вызван в сборную Италии на товарищеский матч с командой Уругвая и отборочную встречу чемпионата мира — 2018 со сборной Лихтенштейна. Защитник получил итальянское гражданство в марте, так как гражданами этой страны были родственники по материнской линии футболиста.
В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Эмерсон провёл 25 матчей, в которых отдал одну голевую передачу и получил одну жёлтую карточку.